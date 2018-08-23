Российский космонавт рассказал об американской еде на МКС и ценности творога из России

Космонавт Олег Артемьев, который выкладывает в социальные сети видеозаписи с особенностями быта на Международной космической станции, рассказал о разнообразном американском меню для космонавтов, любую позицию из которого легко можно выменять на российский творог.

Американский контейнер с едой содержит имя, номер, баркод для отчетности и дату, а также список продуктов. Космонавт-испытатель Артемьев рассказывает, что он заказывает, что именно он хочет видеть в наборе из США. И, как обычно, его «не обманули – отправили, что я захотел». Для того, чтобы «подкрепиться вкусностями» из набора, его необходимо распаковать. Для этого Артемьев помещает его в отслуживший российский контейнер, а затем разрезает защитную пленку. В это время продукты начинают разлетаться в невесомости, поэтому космонавту приходится привязывать их. Комплект из США отличается заметным разнообразием: тунец, крабы, утиные грудки, копченые устрицы, креветки, орехи, свиная отбивная на гриле, тортильи. Самая вкусная вещь, по мнению космонавта, – это какао, «потому что у нас такого какао нет».

Ранее Артемьев показывал российский «набор продуктов промышленного производства», куда входят клюквенный кисель, судак в томатном соусе, голубцы рыбные, йогурты, конфеты и другая более привычная россиянам еда. В еще одном видео космонавт рассказывает о завтраке на МКС, куда входят каша с черносливом, омлет в банке, творог, курага и чернослив, а также немного белуги. Главной ценностью российского набора, по мнению Артемьева, является творог с орехами, на который можно выменять практически все, чего не присылают из России, – например, американских креветок и крабов.