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Петербургский строитель поставил нанимателя на «счетчик». Тот не выдержал истеричного тона и нажал на курок

Петербургский строитель, поставивший предпринимателя на «счетчик», получил пулю в голову. Так закончился давний денежный спор заказчика и исполнителя. Теперь одного участника конфликта нет в живых, второй получил семь лет строгого режима. 

Как сообщает 23 августа пресс-служба судов города, 27 марта 2017 года бизнесмен Александр Бурмистров нажал на курок самозарядного пистолета  МР-80-13Т. Оружие было направлено на пассажира Mercedes-Benz, припаркованного на улице Приневской. Раненный в голову мужчина умер часа через три. Его тело водитель иномарки вывез в лес вдоль автодороги «Варшко-Климово», где упаковал в полиэтиленовые пакеты, обмотал скотчем и накрыл курткой. Как признался на суде убивавший, после этого он тоже не хотел жить, но рокового шага не совершил. 

Выстрел стал точкой в 2-летних партнерских отношениях главы ООО «Квантек – СТ» и строителя, которого вместе с его бригадой Бурмистров привлекал на различных объектах. Почти все это время между нанимателем и подрядчиком продолжался денежный конфликт: из-за задержки зарплаты со стороны одного из заказчиков, коммерсант не смог рассчитаться с бригадиром и рабочими. Но даже получив всю сумму за выполненные работы, строитель оставался обижен. Не загладили ситуацию и 100 тысяч рублей, выплаченных Бурмистровым из собственного кармана. Не помогли и два объекта, отданных строителю в ущерб интересов «Квантек – СТ». 

После, как утверждал бизнесмен на суде, бригадир и вовсе начал угрожать расправой коммерсанту и его родственникам. За две недели до убийства строитель поставил оппонента на «счетчик» с ежедневными процентами. 

Днем 27 марта Бурмистров приехал к дому несговорчивого партнера, чтобы попытаться урегулировать конфликт, передав часть денег. 

«Потерпевший в истеричной форме продолжил требовать выплаты денег, после чего подсудимый достал пистолет и выстрелил», – говорится в материалах дела.  

На суде глава «Квантек – СТ» извинился перед потерпевшей стороной, возместил причиненный моральный вред. Но, несмотря на это, суд отправил его в колонию строгого режима на 7 лет. 

 

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