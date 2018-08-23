В Финляндии выпустили «дальнобойный» электробайк с мотором в колесе. Массовое производство обещают наладить в следующем году

Финляндия готовит к продаже электробайк с мотором в колесе. Двухколесный транспорт обещают сделать лёгким и дальнобойным, сообщает сайт производителя RMK.

Ориентировочная цена мотоцикла RMK E2 составит около 25 000 евро. За эти деньги покупатель получит транспорт с алюминиевой рамой, скорость которого электроника ограничит до 160 ки/ч. На одном заряде электробайк может проехать от 200 до 300 километров. Время полной зарядки абсолютно «пустых» батарей — 2-3 часа.

RMK E2 отличает необычное расположение мотора — он встроен в заднее безспицевое колесо. Это делает ненужным всю традиционную трансмиссию и облегчает всю конструкцию. Мотор-колесо будет развивать мощность в 50 kW (67 л.с.) и крутящий момент в 320 Nm.

Технологическое решение никак не упрощает задачу финским инженерам, которые должны обеспечить прочность фиксации колеса, минимальное сопротивление вращению и решить задачу питания мотора электричеством. Судя по публикациям в Facebook, сборка первых прототипов уже идет полным ходом, значит, в основном эти задачи решены.

Предполагается, что пробные партии элекробайков появятся к концу 2018 года, а полноценное производство начнется в следующем году — после прохождения обязательной сертификации по стандартам Евросоюза.