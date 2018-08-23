Сайт Госстройнадзора Петербурга перестал работать из-за технического сбоя

Сайт Госстройнадзора Петербурга перестал работать 23 августа. Как сообщают пользователи, ресурс недоступен с раннего утра. При попытке зайти на него браузер выдает сообщение «Ошибка 403. Доступ запрещен».

В справочной службе подтвердили наличие технической проблемы, но причины сбоя уточнить не смогли. Вероятнее всего, сайт заработает до конца дня, уточнили в ведомстве.

Сообщение «Ошибка 403. Доступ запрещен» появляется, если IP-адрес пользователя по каким-либо причинам попал в черный список. Доступ также может быть временно ограничен администратором сайта на период проведения реконструкции страницы.

Госстройнадзор является органом, уполномоченным для организации государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства.