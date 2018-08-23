Петербургских коммунистов опередили при регистрации группы для организации референдума по пенсионной реформе

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу для организации референдума по вопросу пенсионной реформы. За это решение на заседании 23 августа высказались 8, против — трое.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», инициаторами референдума в Петербурге выступили 119 человек, собрание состоялось 21 августа под председательством генерального директора АО «Компонент» Владимира Кушпиля, являющегося также членом общественного совета при администрации Калининского района.

Они выбрали формулировку вопроса, предложенную в Нижнем Новгороде группой граждан под руководством «директора музея трезвости»: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Вопрос о регистрации группы вызвал бурную дискуссию на заседании Горизбиркома. В частности, против регистрации выступил представитель КПРФ Николай Левшин. Его партия накануне провела своё собрание инициативной группы для организации референдума. Согласно закону, зарегистрировать могут только тех, кто успел организовать инициативную группу первым. По мнению Левшина, 119 граждан из альтернативной группы ошиблись при оформлении документов, не пронумеровав в них страницы. С тем, что закон требует соблюдения таких деталей, не согласились сотрудники аппарата Горизбиркома.

Отметим, что сразу после регистрации группы в избирательную комиссию поступили документы от КПРФ о проведении аналогичного собрания. Предполагается, что после их проверки комиссия откажет коммунистам в регистрации.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия согласовала 5 формулировок для проведения референдума о пенсионной реформе, в том числе и предложенную инициативной группой от КПРФ.

Предполагается, что после утверждения формулировки вопросов организаторы должны провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могут зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы. Таким образом КПРФ, которая первая заявила о необходимости народного голосования, может потерять шансы на проведение всероссийского референдума. На данный момент уже более чем в 20 регионах проведены собрания альтернативных инициативных групп.