Волонтёры Петербурга готовятся к 15-му юбилейному слёту

В Петербурге завершается подготовка 15-го юбилейного Слёта лидеров волонтёрских движений города. Он пройдет с 27 по 30 августа.

Как рассказали в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, участников ждет масса сюрпризов – флешмобы, графика, интерактивы и многое другое. Разумеется, не обойдется без обширной развлекательной программы на все время мероприятия.

«В рамках 15 юбилейного Слёта лидеров волонтерских движений мы подготовили нечто особенное: сохраняя традиции мероприятия, мы представим его в новом формате, как с точки зрения организации, так и проведения. Мы переосмыслили опыт предыдущих слетов и в этот юбилейный 15 раз представим сразу четыре новых направления, которые мы назвали лабораториями», – рассказал Алексей Едошин, организатор, режиссер Слёта.

Будут представлены четыре лаборатории: «Лаборатория «Старт» — мощный стартап для личностного роста; «Проектная лаборатория» — для лидеров и руководителей значимых проектов; «Медиалаборатория» — прокачает PR, SMM и прочие полезные навыки в этой сфере; «Театральная лаборатория» — откроет таланты и научит выражать себя на сцене.

Организаторы, которыми выступили Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» и комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, рассказали, что постарались учесть мнение ребят от предыдущих слётов, переосмыслив некоторые моменты, но сохранив саму суть события – грандиозного праздника для активистов волонтерской деятельности.