На замену травмированному Нобоа «Зенит» может купить полузащитника сборной Италии Клаудио Маркизио

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может перейти в «Зенит». Как сообщает Corriere di Torino, среди конкурентов петербургского клуба «Монако» и «Спортинг».

Также интерес к игроку проявляют «Севилья», «Бетис» и несколько клубов MLS (высший дивизион чемпионата США), но это наименее вероятные варианты.

Отметим, что Клаудио Маркизио — свободный агент, то есть не имеет действующего контракта на сегодняшний день ни с одним из клубов. Это означает, что его переход не будет стоить ничего.

Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году в самом начале своей карьеры. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.

«Я влюблен в эту футболку (футболку «Ювентуса». – Прим. ред.) так сильно, что, несмотря ни на что, уверен, что в первую очередь важны интересы команды. Всегда. И в такой тяжелый день я крепко убежден в этом принципе», – написал Маркизио на прощание.

С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.

Ранее у «Зенита» минимум до конца года из-за разрыва крестообразных связок выбыл один из ключевых игроков – полузащитник Кристиан Нобоа. По словам Сергея Семака, клуб нуждается в усилении, но новостей о покупках пока нет.