Setl City воссоздает особняк Шопена на Васильевском острове

Setl City

Setl City приступила к воссозданию особняка Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Здание находится в границах территории строительства жилого комплекса бизнес-класса «Палацио».

Компания Setl City за собственный счет восстанавливает фасады особняка, утраченные в результате сноса здания предыдущими владельцами земельного участка.

Особняк (бывшая контора с квартирой управляющего) входил в комплекс производственных зданий чугунолитейного и бронзового завода Ф. Шопена, построенных в 1856-1859 гг. Завод выпускал различные металлические изделия, в том числе выполнял заказы для императорского двора. Так, в середине XIX века здесь были изготовлены монументальные двери для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве, осветительные приборы и интерьерная бронза для Большого Кремлевского дворца, люстры, часы, канделябры для Мраморного дворца и многое другое.

Проект воссоздания особняка Шопена для Setl City разработала известная архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова. Особняк представляет собой разновысотное здание – от трех до четырех этажей по разным фасадам – с декоративными архитектурными элементами и лепными украшениями окон. Сейчас ведутся строительные работы на уровне третьего этажа. Возведение каркаса здания Setl City планирует завершить через два месяца. Здание впоследствии собираются приспособить под офисный центр.

Setl City

Помимо особняка Шопена будут воссозданы двухэтажные краснокирпичные фасады двух корпусов завода: они станут частью зданий, которые расположатся вдоль 25 линии. Для формирования этих фасадов будут использованы основные элементы и детали исторического прототипа.

Отметим, что в рамках реализации проекта «Палацио» Setl City помимо особняка Шопена сохранит, восстановит и реконструирует два объекта культурного наследия. Так, будет приспособлено под современное использование здание канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» с водонапорной башней, построенное по проекту известного советского архитектора Якова Чернихова.

Еще один объект культурного наследия – здание заводоуправления Сталепрокатного завода – также будет реконструирован и приспособлен под современные функции офисного здания. Setl City занимается разработкой проектной документации на реконструкцию.

ЖК «Палацио» возводится в престижном районе города с развитой транспортной инфраструктурой. В 15 минутах ходьбы от проекта располагаются станции метро «Василеостровская» и «Приморская», 2 минуты займет дорога до новой строящейся станции, вестибюль которой расположится на Большом пр. В.О. В настоящее время Setl City приступает к чистовой отделке в домах первой очереди. Секции уже возведены под крышу, полностью завершены работы по бетонированию стен и перекрытий, продолжаются фасадные работы.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations