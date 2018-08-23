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Бизнес
23.08.2018 12:16
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Из-за богатого улова красная рыба в РФ в сентябре может подешеветь на четверть

Хороший улов может снизить цены на горбушу и кету отечественного производства на четверть, предрекают эксперты. Правда, пока игроки рынка не торопятся продавать свежую рыбу, которая копится в портах Дальнего Востока.

Как сообщает 23 августа РБК, о серьезном падении отпускных цен на горбушу заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Эксперты отмечают: дорожавшая последние пять лет горбуша дешевеет «под напором количества предложений». Если в июле оптовики продавали ее за 190 рублей, то сейчас килограмм стоит от 150 рублей.  

Причина – лососевая путина на Дальнем Востоке, которая обещает стать рекордной за последние девять лет. По данным Росрыболовства, на 21 августа в регионе выловлено 467 тыс. т тихоокеанских лососей (к ним относится в том числе горбуша) — на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года (вылов лосося традиционно сравнивается по четным и нечетным годам).

При этом, как отмечает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр Фомин, крупные игроки, у которых есть мощности по хранению и переработке, пока не торопятся продавать свежую рыбу. В портах Приморского края скапливается улов, а тарифы на перевозку железнодорожным транспортом растут. Ситуация вызывает беспокойство Росрыболовства: как указывал замруководителя ведомства Петр Савчук, есть риск превышения емкостей хранения и остановки грузооборота.

Если же говорить о рознице, то пока цены на красную рыбу только растут. По данным Росстата, в июле охлажденная и мороженая рыба лососевых пород стоила в среднем 711 рублей за килограмм (на 13% выше к июлю-2017). Впрочем, эксперты уверены, что под влиянием богатого улова цены и в рознице в сентябре пойдут на спад. По оценкам Фомина, лососевые подешевеют на 20–25%. 

Справка:

В 2017 году, по данным ВАРПЭ, потребление лосося в России составило около 339 тыс. т. В докризисном 2013 году объем рынка лосося в РФ (включая выловленного в российских водах и импортного) превышал 500 тыс. т — за последние пять лет потребление сократилось из-за снижения импорта после введения продэмбарго.

После введения ограничений основные поставки лосося идут в Россию из Чили и с Фарерских островов.

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