Неизвестный мужчина с криком «Аллаху Акбар!» напал на прохожих в пригороде Парижа

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих в пригороде французской столицы Трапе 23 августа в 9.30 утра.

Как сообщает издание RTL со ссылкой на МВД Франции, нападавший был застрелен сотрудниками правопорядка, когда он направлялся в их сторону с ножом. В ходе атаки был убит один прохожий, а еще двое получили ранения. Полицейская операция в пригороде Парижа проходила до 11 часов утра.

Министерство внутренних дел Франции пока отказалось квалифицировать произошедшее как теракт.

Французские медиа сообщают, что нападавший уже был судим за причастность к терроризму. Однако на этот раз причиной неадекватного поведения якобы мог стать семейный конфликт.