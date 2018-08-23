На Ржевке спасатели снимали людей с балконов дымящегося дома

Весь подъезд дома пришлось эвакуировать из-за замкнувшего электрощитка в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 23 августа жителей 16-этажного дома №47/4 по проспекту Энтузиастов встревожил едкий запах горелой пластмассы. Выбежав на лестничные площадки, горожане увидели сизый дым и вызвали пожарных. Часть жильцов переместилась на улицу, часть предпочла уйти на балконы.

Приехавшие огнеборцы вывели тех, кто не покинули здание. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, эвакуация 60 человек проходила с помощью маршевых лестниц и выдвижной-спасательной.

Как выяснилось, целый подъезд дома был потревожен из-за замкнувшего электрощитка на третьем этаже и пяти метров загоревшегося погонного кабеля в кабель-канале. В МЧС уточнили – пострадавших нет.