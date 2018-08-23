От Ю Несбё до Сульшера. С кем сегодня «Зенит» играет на «Санкт-Петербург Арене»

2 Убийца с лицом младенца

«Мольде» тренирует самый известный норвежский футболист Оле Гуннар Сульшер, некогда звезда «Манчестер Юнайтед». Чаще всего за команду сэра Алекса Фергюссона Сульшер выходил на замену, нередко забивал решающие мячи и получил прозвища «суперзапасной» и «убийца с лицом младенца» – из-за своей обворожительной улыбки.

Самый важный гол в своей карьере Сульшер забил в ворота «Баварии» в финале Лиги чемпионов – 99: англичане проигрывали 1:0, но голы Терри Шерингема и Сульшера в компенсированное время позволили вырвать победу. Фергюссон в тот вечер назвал норвежца «королем замен». 150 раз Сульшер выходил на замену и забил 28 мячей.

В Англию нынешний главный тренер переезжал как раз из «Мольде»: за два сезона с 1994 по 1996 Сульшер забил 31 гол. Свою тренерскую карьеру норвежец начал с командой резервистов «Манчестер Юнайтед», и впервые возглавил «Мольде» в 2011 году. После не самого удачного отрезка работы в «Кардифф сити» Сульшер вернулся в родной клуб, где снова работает с 2015 года.