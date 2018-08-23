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Спорт

От Ю Несбё до Сульшера. С кем сегодня «Зенит» играет на «Санкт-Петербург Арене»

От Ю Несбё до Сульшера. С кем сегодня «Зенит» играет на «Санкт-Петербург Арене»
moldefk.no

«Убийца с лицом младенца», норвежский писатель и восходящая звезда: накануне матча «Зенит» - «Мольде» отдел спорта «Фонтанки» рассказывает главное о сопернике петербургского клуба.

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23.08.2018 12:06
От Ю Несбё до Сульшера. С кем сегодня «Зенит» играет на «Санкт-Петербург Арене»
  1. История
  2. Убийца с лицом младенца
  3. Главная звезда
  4. Матчи против норвежских клубов
  5. Судья

1 История

Клуб из города Мольде был основан в 1911 году и многие годы оставался в тени своих старших футбольных товарищей – «Русенборга» и «Волеренги». Российские любители футбола узнали о существовании «Мольде» в 1999 году: тогда норвежцы выбили из Лиги чемпионов ЦСКА. За «Мольде» успел поиграть самый известный житель города – норвежский писатель Ю Несбё. Но из-за разрыва связок колена карьеру футболиста пришлось приостановить.

На счету у «Мольде» 3 относительно недавних чемпионства: в 2011, 2012 и 2014 годах. Команда 4 раза выигрывала кубок Норвегии: в 1994, 2005, 2013 и 2014 годах. 3 из этих трофеев «Мольде» оформил со своим нынешним главным тренером.

2 Убийца с лицом младенца

«Мольде» тренирует самый известный норвежский футболист Оле Гуннар Сульшер, некогда звезда «Манчестер Юнайтед». Чаще всего за команду сэра Алекса Фергюссона Сульшер выходил на замену, нередко забивал решающие мячи и получил прозвища «суперзапасной» и «убийца с лицом младенца» – из-за своей обворожительной улыбки.

Самый важный гол в своей карьере Сульшер забил в ворота «Баварии» в финале Лиги чемпионов – 99: англичане проигрывали 1:0, но голы Терри Шерингема и Сульшера в компенсированное время позволили вырвать победу. Фергюссон в тот вечер назвал норвежца «королем замен». 150 раз Сульшер выходил на замену и забил 28 мячей.

В Англию нынешний главный тренер переезжал как раз из «Мольде»: за два сезона с 1994 по 1996 Сульшер забил 31 гол. Свою тренерскую карьеру норвежец начал с командой резервистов «Манчестер Юнайтед», и впервые возглавил «Мольде» в 2011 году. После не самого удачного отрезка работы в «Кардифф сити» Сульшер вернулся в родной клуб, где снова работает с 2015 года.

3 Главная звезда

19 августа норвежцы объявили, что Эрлинг Холанд с 1 января 2019 года переходит в «Ред Булл Зальцбург» (срок контракта – 5 лет), но против «Зенита» высоченный – 191 сантиметр – нападающий сыграет. Эрлинг начинал в клубе «Брюне», как и его отец, Аль-Инге Холланд, защитник «Лидса» и «Манчестер Сити». 

Кого прошли до «Зенита»

В предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы норвежцы уверенно прошли шотландский «Хайберниан»: нулевая ничья в Эдинбурге и разгром в Мольде, 3:0. Дублем отметился Эрлинг Холанд.

4 Матчи против норвежских клубов

«Зенит» в третий раз играет против норвежских клубов. В первом розыгрыше Кубка чемпионов в 1985 году «Зенит» прошел «Волеренгу»: победы 2:0 и дома, и на выезде. С некогда грозным «Русенборгом» «Зенит» Властимила Петржелы встретился на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА-2006: в гостях петербуржцы неожиданно выиграли с тем же счетом 2:0, дома – 2:1. Примечательно, что в первом матче Александр Кержаков умудрился забить мяч пятой точкой, после того, как вратарь норвежцев ввел мяч в игру ударом от ворот. С «Русенборгом» «Зенит» встречался и прошлой весной на групповом этапе Лиги Европы: победа дома 3:1 и ничья 1:1 в гостях.

5 Судья

На матче работает судейская бригада под руководством Дениза Айкетина. Немец турецкого происхождения – обладатель степени мастера делового администрирования, работает футбольным судьей с 1995 года, арбитр категории ФИФА с 2011 года. Самый громкий матч в исполнении Айтекина – ответная встреча между «Барселоной» и ПСЖ, в которой каталонский клуб сумел отыграться после поражения 4:0 в гостях. Знакомый сюжет, не правда ли?

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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