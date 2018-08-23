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23.08.2018 11:40
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КЕЙ рассказывает, какие новинки Samsung можно ожидать в ближайшее время

КЕЙ рассказывает, какие новинки Samsung можно ожидать в ближайшее время

Магазин "Кей"

Что же на сегодняшний день известно о новых флагманах Samsung?

Samsung Galaxy S10: продолжение линейки 

Ожидается, что основная камера S10 уже станет встроенной. Ходят слухи, что в погоне за безрамочностью разработчики вместо фронтальной камеры внедрят выдвигающийся модуль, который будет выезжать с верхнего торца устройства. Собственно, сам дисплей сделает шаг вперед на пути к безрамочности. Предполагается, что передняя панель Galaxy S10 будет на 98% состоять из экрана, а все грани будут скруглены.

В связи с отсутствием рамок подвергнется изменениям и сканер отпечатков пальцев – он будет встроен в сам дисплей смартфона. Возможно, сканер оснастят датчиками, которые смогут считывать пульс пользователя, а также распознавать потоки крови. Правда, пока это только предположения.

Точных технических характеристики S10 пока нет, но по инсайдерской информации основным рабочим элементом станет 7-нм процессор Qualcomm Snapdragon, скорее всего, это будет версия 855. Основная камера будет обладать 18 мегапикселями, а фронтальная – 10 мегапикселями. Объем оперативной памяти 6 ГБ. Как и принято в линейке, S10 будет выпускаться с различными объемами памяти – 64,256 и 1024 Гб.

Предполагаемая дата релиза – февраль 2019 года. Цена на устройство может составить 1000-1200 долларов.

Samsung X: что-то с чем-то

По слухам, Samsung X будет иметь гибкий дисплей и сможет выгибаться подобно портмоне. В открытом виде его можно будет использовать в качестве планшета с цельным экраном, а в закрытом – как обычным смартфоном. Известно, что компания Samsung уже ведет разработку гибких аккумуляторов, так что слухи могут быть безосновательными. Какими будут характеристики нового флагмана сложно даже предположить, вед одно дело создать гибкий экран, а другое – адаптировать под него внутреннее железо. Скорее всего, Samsung X не станет массовым продуктом – он будет выпущен в виде лимитированной серии.

Компания Samsung готова удивлять своих пользователей совершенно новыми форматами устройств. Возможно, в предстоящем году именно она займет место «модного диктатора» в индустрии смартфонов.

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КЕЙ рассказывает, какие новинки Samsung можно ожидать в ближайшее время

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