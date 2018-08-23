Затеявший смертельную драку прихожанин Соборной мечети принудительно отправлен на психиатрическое лечение

В Петербурге не смогли осудить прихожанина Соборной мечети, устроившего драку с охранником. Азамат Хамракулов нуждается в интенсивном наблюдении психиатров.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 августа, Хамракулов обвинялся в смертельном избиении мужчины в Соборной мечети. По версии обвинения, он ударом ногой в голову повалил потерпевшего, который стукнулся об пол и получил смертельную травму.

Хамракулов признал в себе зачинщика, но приговора по статье 111 УК избежал из-за психического заболевания.

Петроградский суд освободил прихожанина от уголовной ответственности и применил принудительную меру медицинского характера в виде стационарного лечения в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением.

Инцидент случился 9 апреля 2018 года. 20-летний Хамракулов после короткого диспута о правилах поведения в мечети на Кронверкском проспекте напал на 70-летнего охранника, который умер на следующее утро в Мариинской больнице.