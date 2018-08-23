Транспортный самолёт Ан-26 сел на автотрассу под Хабаровском. Приземление сняли на видео

Военно-транспортный самолет Ан-26 приземлился на автомобильную трассу под Хабаровском. Уникальную посадку пилоты впервые в истории новейшей России совершили в рамках больших учений войск материально-технического обеспечения.

Видеозапись приземления 23 августа опубликовал телеканал «Звезда».

Первыми на специальный участок автомобильной трассы Хабаровск- Комсомольск-на-Амуре село звено самолетов армейской авиации Су-25. Аэродромно-инженерные службы остудили тормоза штурмовиков. Следом на дорогу сел Ан-26.

Инфраструктуру развернули на обочине. Для защиты от вражеской авиации задействовали зенитно-ракетные комплексы, в воздухе работали ударные вертолеты.

Учения проходят по всему Восточному военному округу под руководством заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. В маневрах от Бурятии до Приморья задействовали почти 40 тысяч человек.