Суд отменил штраф Пулково за строительство парковки без ордера ГАТИ

Суд отменил штраф компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, за строительство парковки без ордера ГАТИ. «Признать незаконным и отменить постановление Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга», – говорится в решении, мотивировочная часть которого была опубликована 23 августа.

Напомним, 23 мая вблизи аэропорта открылась первая очередь краткосрочной бесплатной стоянки. После этого ГАТИ оштрафовала «Воздушные ворота Северной столицы» за самовольное производство работ. По мнению ведомства, они к тому же не отвечали требованиям безопасности из-за отсутствия ограждения и информационного щита. Компании был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

Но ВВСС оспорила штраф. Управляющая компания взяла на себя обязательство создать парковку к Петербургскому международному экономическому форуму. Работы начались после получения от города участка в аренду. Если бы компания стала дожидаться ордера ГАТИ, то не смогла бы завершить строительство в предписанный срок. Суд согласился с доводами истца и признал штраф ГАТИ незаконным.