В Новосибирском вузе «приодели» обнаженные статуи перед визитом представителей РПЦ

Статуям обнаженных женщин, которые расположились в фойе Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна, пришлось «приодеться» к мероприятию, куда были приглашены и священнослужители.

Об этом 23 августа сообщает местное издание «НГС. Новости». Обнаженных мраморных женщин прикрыли оранжевыми покрывалами, закрепив зажимами. По данным сайта «Тайга.инфо», сделано это якобы для того, чтобы не смущать «многочисленных представителей РПЦ», которые в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» обсуждали доступность храмов для инвалидов.

В самом вузе журналистов попросили с пониманием отнестись к новому имиджу мраморных женщин, которые успели стать одним из символов университета. Но признавать связь своих действий с «оскорблением чувств верующих» не стали.