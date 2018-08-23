Группа «Аэрофлот» в июле увеличила перевозку пассажиров на 12,4%

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ПАО «Аэрофлот» сегодня публикует операционные результаты за июль и семь месяцев 2018 года.

Основные операционные показатели в январе – июле 2018 года

За семь месяцев 2018 года Группа «Аэрофлот» перевезла 30,8 млн пассажиров, что на 9,0% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 19,8 млн пассажиров, что на 7,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании – на 5,4%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на 8,0%.

Основные операционные показатели в июле 2018 года

В июле 2018 года Группа «Аэрофлот» перевезла 6,0 млн пассажиров, что на 12,4% превышает результат за июль 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» составило 3,6 млн человек, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в июле 2018 года увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» – на 7,2%. Рост предельного пассажирооборота составил 9,8% для Группы и 7,1% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в июле 2018 года увеличилось на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот – на 13,7%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 12,8%, пассажирооборот – на 10,3%, предельный пассажирооборот – на 8,3%.

На международных авиалиниях в июле 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 7,6%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 8,3%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях увеличилось на 6,9%, пассажирооборот увеличился на 5,6%, предельный пассажирооборот – на 6,5%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 91,2%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,1 п.п., до 89,3%. Отмечается улучшение динамики процента занятости пассажирских кресел Компании по сравнению с предыдущими месяцами 2018 года в связи с ростом спроса на авиаперевозки, поддержанного проведением Чемпионата Мира по футболу в России.

Парк воздушных судов

Группа «Аэрофлот» в июле 2018 года ввела в эксплуатацию два лайнера Airbus А321. По состоянию на 31 июля 2018 года парк Группы насчитывал 352 воздушных судна.

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию два лайнера Airbus А321. По состоянию на 31 июля 2018 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 243 воздушных судна.