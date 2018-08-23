Дело о хищениях при организации праздников в Петербурге поступило в суд. Казна потеряла почти 12 млн

Уголовное дело организаторов петербургских праздников, подозреваемых в крупном мошенничестве, поступило в Красногвардейский районный суд. О регистрации материалов сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 августа.

Наталью Колесник, Светлану и Ярославу Вдовиченко обвиняют в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Уголовные дела были возбуждены весной 2014 года. В рамках следствия обыски прошли в Смольном и в организациях, которые распоряжались крупными городскими праздниками.

По материалам дела, в 2012 году соучредитель благотворительного фонда «Милосердие белых ночей» и по совместительству художественный руководитель ООО «Театральный дом» Колесник, директор фонда Ярослава Вдовиченко и генеральный директор ООО «Театральный дом» Светлана Вдовиченко решили заработать на городских праздниках. Они завышали в финансовых отчетах фактические понесенные затраты, получали субсидии из регионального бюджета, а разницу забирали себе.

Соучастниц обвиняют в хищении 3 275 364 рублей при проведении новогодней ночи на Дворцовой площади в 2013 году; 3 758 666 рублей при проведении Дня Победы в 2013 году; 4 677 382 рублей 13 копеек при организации Дня ВМФ в 2013 году. Общий ущерб казне составил почти 12 млн рублей.