Строительство
Новая секция в ЖК «ПаркЛэнд» - старт продаж
ГК «Полис Групп»
Компания «Полис Групп» открыла продажи в новой секции жилого комплекса «ПаркЛэнд», который возводится в Кудрово, на границе с парком Оккервиль.
В секции № 8 представлен большой выбор планировок от студий до 2Е. Квартиры сдаются с качественной подготовкой под чистовую отделку.
Срок окончания строительства запланирован на 2 квартал 2020 года.
ЖК «ПаркЛэнд» расположен в одной из лучших локаций в Кудрово: жилой дом на 10 секций высотой 16 этажей строится в пешей доступности до метро, на границе с парковой зоной, на пересечении улиц Пражской и Центральной.
Для жителей комплекса предусмотрен собственный выход в парк. На придомовой территории запланировано комплексное озеленение, а также зона отдыха с бесплатным wi-fi.
В парадных установлены лифты импортного производства, на первых этажах предусмотрены колясочные.
Справка о компании СК «Полис Групп»
ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents