Новая секция в ЖК «ПаркЛэнд» - старт продаж

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открыла продажи в новой секции жилого комплекса «ПаркЛэнд», который возводится в Кудрово, на границе с парком Оккервиль.

В секции № 8 представлен большой выбор планировок от студий до 2Е. Квартиры сдаются с качественной подготовкой под чистовую отделку.

Срок окончания строительства запланирован на 2 квартал 2020 года.

ЖК «ПаркЛэнд» расположен в одной из лучших локаций в Кудрово: жилой дом на 10 секций высотой 16 этажей строится в пешей доступности до метро, на границе с парковой зоной, на пересечении улиц Пражской и Центральной.

Для жителей комплекса предусмотрен собственный выход в парк. На придомовой территории запланировано комплексное озеленение, а также зона отдыха с бесплатным wi-fi.

В парадных установлены лифты импортного производства, на первых этажах предусмотрены колясочные.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents