В Петербурге усиливается юго-западный ветер

Сильный ветер снова подует в Петербурге в четверг, 23 августа. Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

По прогнозу, юго-западный ветер в Северной столице разгонится до 15 метров в секунду. При этом потеплеет. Воздух прогреется до 21-23 градусов.

Накануне в городе отменили штормовое предупреждение. Ураган за несколько дней повалил сотни деревьев, светофоры и дорожные знаки. Парки и сады закрыли для посетителей. При разгуле стихии пострадали три человека, в том числе пятнадцатилетняя школьница и гражданин Италии. Они получили тяжелые травмы при обрушении строительных лесов с западного крыла Главного штаба.