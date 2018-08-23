Рубль ставит антирекорды на торгах. Он упал до минимума с начала года

На открытии торгов на Московской фондовой бирже сегодня, 23 августа, доллар прибавил более 50 копеек, до 68,67 руб., что является абсолютным максимумом с начала года. К 11.00 курс американской валюты немного снизился — до 68,55 руб.

Евро, в свою очередь, вырос почти на 30 копеек, закрепившись выше психологически важной отметки в 79 рублей. По данным на 11.00, за европейскую валюту дают 79,24 руб.

Напомним, что курс рубля с небольшими перерывами опускается с 8 августа, когда американцы объявили о новом раунде санкционного давления на Россию.

Также на рубль оказало давление увеличение закупок валюты Центробанком. С расчетами на 22 августа ЦБ приобрел валюты на 20,1 млрд рублей.