СМИ: Путин объявит о смягчении пенсионной реформы на следующей неделе

Президент России Владимир Путин уже на следующей неделе может объявить о смягчении пенсионной реформы. Об этом 23 августа сообщает издание бывшего главного редактора сайта РБК Баданина «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и Госдуме.

По данным издания, свое заявление Путин сделает во время визита в Новосибирскую или Омскую область, намеченного на 28 августа. Причем смягчение реформы «должно стать неожиданностью для россиян», подчеркнул собеседник «Проекта». Как конкретно будет изменена реформа, пока непонятно. Обсуждаются несколько вариантов.

Один из них — снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Второй — увеличение переходного периода. Сейчас планируется, что возраст будет подниматься постепенно — для мужчин до 2028 года, для женщин — до 2034. Сроки могут быть сдвинуты в сторону увеличения. Наконец, третий вариант — по достижении нынешнего пенсионного возраста россиянам будут доступны все льготы.

По информации «Проекта», в Кремле изначально планировали, что президент внесет изменения в законопроект правительства. Правда, собирались сделать это осенью, но общественное возмущение заставило сдвинуть сроки.

Напомним, на этой неделе в Госдуме прошли парламентско-общественные слушания по реформе. Однако никаких серьезных поправок, которые действительно могли бы быть внесены в законопроект, не прозвучало. Депутаты просто использовали возможность попиариться — и требовали изымать деньги у олигархов. Источники «Проекта» уверяют, что так и было задумано — настоящие изменения должны исходить только от Владимира Путина.