В МО «Смольнинское» полиция ищет пропавшее благоустройство

Следователи ГСУ МВД с утра 23 августа работают в кабинетах петербургского муниципалитета «Смольнинское». Правоохранительные органы изучают контракты на благоустройство округа в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Информацию о работе сотрудников ГСУ МВД «Фонтанке» подтвердили в муниципалитете. Там сообщили, что уголовное дело было возбуждено ещё в 2017 году, прошлой осенью в «Смольнинское» следователи приходили за документами вместе с СОБРом.

Как объяснили муниципалы, силовиков интересуют контракты на благоустройство 2015-2016 годов.

Отметим, что в июне Контрольно-счетная палата отчиталась о проверке деятельности муниципалитета за 2016-2017 годы. По данным ведомства, было найдено 520 нарушений на 95 млн рублей, что повлекло потери местного бюджета в общей сумме 28,5 млн рублей. В «Смольнинском» эти данные опровергают, утверждая, что аудиторы ошиблись и неверно интерпретировали часть документов, а там, где нарушения действительно были, они уже устранены.

Как писала «Фонтанка», проверка муниципалитета проходила в разгар открытого и острого противостояния главы Центрального района Андрея Хлуткова и его предшественницы, а ныне депутата ЗакСа Марии Щербаковой. Поводом для конфликта якобы стала цензура в районной газете, которая умалчивала о деятельности только что избранного депутата. Ситуация обострилась, когда по инициативе чиновника в районе попытались сменить руководство «Единой России», скинув с поста районного руководителя саму Щербакову.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров активно выступал на стороне депутата, публично обвинял Хлуткова в травле Щербаковой и том, что тот проявляет излишнюю инициативу и занимается политикой. В 2018 году муниципальные образования района, чьи руководители выступили на стороне Хлуткова, по просьбе депутатов проверяет Контрольно-счетная палата.