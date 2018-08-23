Россия откажется от американской электроники. Комплектующие будут закупать в Китае

Все электронные устройства и комплектующие двойного назначения Россия будет закупать вместо США в других странах, в частности в Китае. Об этом 23 августа заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

«Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел. Есть аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, и у третьих стран, в том числе КНР», — цитирует сенатора телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

По словам политика, оружейный рынок построен на «универсальном круговом обмене», поэтому Россия в любом случае найдет выход.

Администрация США 8 августа объявила новые антироссийские санкции из-за «использования химического оружия в Солсбери», где в марте, по утверждению Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва все обвинения категорически отвергает. Ограничительные меры предполагают полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.