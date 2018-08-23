Петербуржцы уже шесть часов не могут вылететь на Кипр

Рейс CY 413, следующий из Петербурга в Ларнаку, задержан в Пулково по техническим причинам утром 23 августа. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

Самолет Cyprus Airways должен был покинуть аэропорт Северной столицы около пяти утра, но пассажиры до сих пор находятся в здании терминала.

По информации издания, летящим на Кипр петербуржцам в течение нескольких часов не давали еды и воды, а также не предоставляли никакой информации, ограничиваясь «техническими причинами» задержки. Не так давно пассажиры получили талоны на питание, но самолет по-прежнему находится на техстоянке.