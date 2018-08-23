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23.08.2018 10:16
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4 года колонии и почти 18 млн штрафа дали экс-сотруднику Спецстроя на Северо-Западе за откаты

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор Сергею Базарнову, одному из бывших специалистов Спецстроя на Северо-Западе. Его обвиняли в коммерческом подкупе и получении взяток. Всего в деле фигурировало 7 эпизодов. 

Суд назначил Базарнову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии строгого режима со штрафом 17 850 804 рубля, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Базарнов свою вину признал и был заключен под стражу в зале суда. 

Напомним, в марте 2016 года были задержаны трое сотрудников ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России». Это ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения Сергей Базарнов, начальник управления закупок Алексей Калябин и начальник отдела поставок оборудования Игорь Неволин. Вместе с ними был задержан посредник, контактировавший с организациями, которые готовы были выиграть в конкурсах Спецстроя по Северо-Западу за откат. 

Всего, по материалам дела, организованная преступная группа с участием Базарнова с марта 2014 по март 2016 заработала только на выявленных откатах более 78 миллионов рублей. 

Справка:

ГУССТ №3 Спецстроя – основной генподрядчик крупнейших государственных строек на Северо-Западе. Своими силами предприятие выполняет 55% работ, на остальные объявляет тендеры, оперируя внушительными суммами. За последний месяц ГУССТ разместило объявления о закупках на 1 млрд рублей.

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