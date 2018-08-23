В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы истребителем F-15

Сброс ядерной бомбы B61-12 с истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagles показал Американский научный центр Sandia National Labs. Видеозапись опубликована на YouTube-канале центра.

Летные испытания прошли 11 июля прошлого года на полигоне Тонопа в Неваде. Истребители сбрасывали боеприпасы без ядерной начинки с большой и малой высоты. На кадрах видно, как на высоте 270 метров у бомбы раскрывается тормозной парашют.

Бомба B61-12 является управляемым гравитационным тактическим ядерным оружием. Она прошла первую серию испытаний. Вашингтон готов разместить такое вооружение на военных базах в Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах.