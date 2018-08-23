В Ленобласти питбуль не дал похитить свою юную хозяйку педофилу

Бойцовая собака отбила свою юную хозяйку у злодея, который попытался уволочь школьницу в лес. Сейчас полиция Волховского района Ленобласти разыскивает бородатого мужчину с татуировкой на щеке.

Как стало известно «Фонтанке», трагедией могла закончиться прогулка 11-летней жительницы Сясьстроя. Днем 22 августа, когда девочка вывела на улицу своего питбуля, на нее напал неизвестный мужчина. Как рассказала потом в полиции мать школьницы, незнакомец схватил ее дочь за ноги и потащил в лес, нанося попутно удары палкой в грудь и по ногам. В этот момент, по утверждению заявительницы, собака прогрызла намордник и набросилась на обидчика своей хозяйки. Тот, спасаясь от клыков, бросил девочку и убежал. Сейчас правоохранительные органы разыскивают худощавого мужчину в черном, с темной бородой и татуировкой на правой щеке.

Как уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника.