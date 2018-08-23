Трамп называл победу в выборах президента США своей единственной ошибкой

Президент США Дональд Трамп назвал своей единственной ошибкой победу на выборах 2016 года, назвав ее «неожиданной». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter 23 августа.

«Единственное, что я сделал неправильно, это победил на выборах, хотя все ожидали успеха Хиллари Клинтон и демократов. Проблема была в том, что они забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов!» — говорится в сообщении.

Пост стал реакцией на обвинения в якобы совершенных правонарушениях во время предвыборной кампании.

22 августа бывший адвокат главы государства Майкл Коэн признался, что заплатил двум женщинам за молчание об интимных связях по указанию Трампа. Он сообщил, что совершил преступление, заплатив из средств предвыборной кампании, чтобы повлиять на выборы.

В тот же день стало известно, что присяжные признали экс-главу предвыборного штаба президента США Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, связанных с нарушением налогового и банковского законодательств, а также сокрытием зарубежных счетов в банках. Расследование против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Его адвокаты указывают на то, что иск о финансовых махинациях никак не связан с Россией и что спецпрокурор Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.