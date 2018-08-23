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Организатору муниципальных аукционов во Всеволожске предъявили свыше 800 тысяч рублей взятки

Против заместителя директора «Единой службы заказчика Всеволжского района Ленинградской области» возбуждено уголовное дело. Ему вменяют получение крупной взятки зимой 2016 года. 

По версии следствия, Александр Козлов, будучи заместителем директора муниципального казенного учреждения (учредитель – администрация Всеволжского района), в чьи компетенции входит проведение аукционов на строительство школ, детских садов и других муниципальных объектов, получил 867 тысяч рублей от бизнесмена Алексея Калитина. Взяткодатель являлся на тот момент руководителем ООО «ПрофБизнес», поставляющего промышленное оборудование для кухонь. Как сказано в материалах уголовного дела, Козлов получил деньги за содействие в заключении муниципальных контрактов через посредников Калитина в период с 28 января по 2 февраля 2016 года. Заместителю директора МКУ вменяют ч.5 ст.290 УК РФ. 

Отметим, что бизнесмен Алексей Калитин уже проходит по громкому делу о самом крупном хищении в структуре Минобороны. В 2015 году военное ведомство заключило контракты по заниженной цене с с петербургским ООО «Профбизнес» и двумя одноименными компаниями ООО «ТД Силлаг» (имеют одно наименования, но разные ИНН). Следствие заподозрило, что между начальником отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковником Александром Вакулиным и руководством коммерческих организаций есть связь. Позднее стало известно о взятке в 368 миллионов рублей. 

Кроме того, по данным следствия, в ходе исполнения договора компании поставили оборудование ненадлежащего качества, похитив таким образом порядка 20 млн рублей. В марте 2017 года в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Летом того же года расследование было передано из Санкт-Петербурга в Москву в Главное военное следственное управление СКР.

ООО «Профбизнес» с владельцем и директором Антоном Бацких, по данным СПАРК, находится в стадии ликвидации.

 

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