Происшествия
В Петербурге подросток пожаловался на нездоровый интерес знакомого. Общение юношей изучит СК
Сексуальное насилие над подростком расследуют в ГСУ СК РФ по Петербургу. Преступление было совершено в Московском районе, подозреваемый — лишь чуть старше потерпевшего.
Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 22 августа в 51 отдел полиции с заявлением обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее 12-летний сын стал жертвой сексуального насилия. Произошло это почти год назад, в сентябре 2017-го, но узнала родительница только сейчас и не стала откладывать визит к стражам правопорядка до утра.
Мальчик назвал имя своего обидчика, юноши на два года старше. Урок секспросвета был преподан в заброшенном здании на улице Костюшко.