В Петербурге подросток пожаловался на нездоровый интерес знакомого. Общение юношей изучит СК

Сексуальное насилие над подростком расследуют в ГСУ СК РФ по Петербургу. Преступление было совершено в Московском районе, подозреваемый — лишь чуть старше потерпевшего.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 22 августа в 51 отдел полиции с заявлением обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее 12-летний сын стал жертвой сексуального насилия. Произошло это почти год назад, в сентябре 2017-го, но узнала родительница только сейчас и не стала откладывать визит к стражам правопорядка до утра.

Мальчик назвал имя своего обидчика, юноши на два года старше. Урок секспросвета был преподан в заброшенном здании на улице Костюшко.