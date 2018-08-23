«Нам есть чем похвастаться». Украина обещает устроить парад, который вызовет «землетрясение в Кремле»

На Украине решили похвалиться военным парадом, который пройдет в Киеве в День независимости 24 августа. Местные парламентарии связывают успех мероприятия с реакцией Москвы и заявляют о военном превосходстве.

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна 22 августа в эфире телеканала NewsOne заявил, что парад вызовет «землетрясение в Москве».

«Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также решил порекламировать украинский танк Т-64 и отметил, что боевая машина превосходит российскую «Армату». Накануне танк задымился и заглох по пути на репетицию. Увезли его с помощью эвакуатора, однако Барна сказал, что это «технический момент», и ошибок не делает тот, кто ничего не предпринимает.

В минувшую субботу, 18 августа, во время репетиции парада в стену бизнес-центра в украинской столице врезалась зенитно-ракетная установка «Бук».

В параде примут участие четыре тысячи военнослужащих. Украинцам обещают показать новую технику и образцы вооружений.