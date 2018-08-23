Deutsche Bank направил письмо правительству России и попросил предоставить «сведения о вашей фирме»

Deutsche Bank попросил правительство России в течение месяца предоставить «самую свежую информацию от вашей фирмы». Об этом 23 августа пишет газета «Ведомости».

Письмо, получение которого изданию подтвердил представитель Минфина, поступило от отделения банка в Лондоне еще 27 июня. Просьба к правительству прозвучала в рамках практики «знай своего клиента» (Know your customer, KYC). Политика Deutsche Bank подразумевает, что клиента должны идентифицировать перед проведением операций, а информация о нем должна периодически обновляться.

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, —цитируют письмо «Ведомости. — Может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». Срок выполнения просьбы, согласно документу, истек еще в июле.

Источники в правительстве прокомментировали изданию, что Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Они добавили, что правительство не стало отвечать на письмо, но и банк не присылал новые запросы.

В Deutsche Bank отметили, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».