Арам Габрелянов покинул пост гендиректора издателя Life, который откажется от лицензии СМИ

Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media, который управляет проектом Life. Новым руководителем назначен Анатолий Сулейманов. Об этом сообщил RNS сам Сулейманов 22 августа.

«Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life – Александру Потапову. Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую», — рассказал он.

Габрелянов отказался от комментариев. После смены руководства Life изменит концепцию — откажется от лицензии СМИ и превратиться в платформу пользовательского контента. По словам Потапова, проект не планирует полностью отказываться от редакционного контента. Кроме того, переформатирование не приведет к массовым сокращениям сотрудников редакции.

«Изменение концепции предполагает, что на какие-то позиции будем набирать людей, а какие то позиции убирать», — сообщил Потапов.

Справка:

В Петербурге вещание Life78 было запущено на частоте 100 ТВ с 5 октября 2015 года. Это произошло спустя несколько месяцев после смерти главы Балтийской медиагруппы Олега Руднова. Тогда Габрелянов полностью стал управлять БМГ. С его приходом были закрыты газеты «Смена», «Вечерний Петербург» и «Невское время». Кроме того, настрой у руководителя News Media при покорении Петербурга был вполне определенный – «убить «Фонтанку». В начале 2017 года сотрудникам канала Life78 объявили о реорганизации, в результате которой структура фактически вернулась к своим истокам и стала региональным корпунктом. Сейчас на частоте работает телеканал 78.

Арам Габрелянов основал холдинг News Media в 2001 году. В разное время в него входили издания «Жизнь», «Твой день», «Маркер», Bubble и другие. Life существует с 2008 года. С 2013 по 2017 годы на базе портала работал кабельный телеканал Lifenews.