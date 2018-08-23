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Финляндия
22.08.2018 23:52
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Сажа, медведи, транспондеры, или О чём говорили Путин и Ниинистё в Сочи

На встрече в солнечном Сочи финский президент заговорил по-русски, на первый план вышла Арктика и экология. Про НАТО не было сказано ничего нового, зато снова вспомнили про транспондеры. А потом Путин покатал Ниинистё на яхте.

Сажа, медведи, транспондеры, или О чём говорили Путин и Ниинистё в Сочи

kremlin.ru

Переговоры, как и предыдущие встречи президентов, прошли в тёплой атмосфере, оба охарактеризовали их как конструктивные, Ниинистё назвал их "солнечными",  а беседу – "чёткой, понятной и результативной". С солнцем он сравнил и сам Сочи, причём на русском языке.

Белые медведии в опасности

Арктика и окружающая среда получили так много внимания на переговорах президентов, как, пожалуй, никогда раньше. Как говорится, вода камень точит. Суоми медленно, но верно продвигает идеи защиты окружающей среды. Особенно это касается снижения выбросов сажи, или так называемого чёрного углерода, которые влияют на таяние льдов в Арктике. Ниинистё заставил Путина согласиться с тем, что нужно делать хотя бы маленькие шаги, ведь "если растают арктические льды, если мы потеряем Арктику, мы потеряем весь мир". Путин вспомнил о белых медведях, а призыв Ниинистё использовать СПГ в мореходстве не преминул использовать в качестве одного из аргументов в пользу "Северного потока – 2". 

Путин выразил надежду, что и дальше Финляндия поможет решать экологические проблемы. Сейчас она участвует в программе реабилитации полигона опасных отходов "Красный Бор" под Петербургом. Ниинистё обратил внимание на поиск совместных решений в сфере обработки отходов и пожелал дальнейшей реализации совместной программы ЕС и России "Северное измерение", благодаря которой стало возможным строительство очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Финский президент не обошел стороной даже тему восстановления лесов и лесных пожаров.

Сошлись на том, что Арктический саммит был бы полезен.

НАТО близко

Финнов очень беспокоят угрозы России по поводу сближения Финляндии и Швеции с НАТО, позицию РФ выразил ранее министр обороны Сергей Шойгу.  На пресс-конференции президентов попросили прокомменировать это высказывание, но Путин всё же ушёл от ответа, не сказав напрямую, как он относится к усилению и без того тесной связи Суоми с Альянсом. Он в очередной раз заявил, что Россия вроде бы и рада способствовать снижению напряжённости, но НАТО подбирается слишком близко:  "Мы не выдвигаем воинский контингент за пределы границ, а НАТО двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам". Он вспомнил про ракетные комплексы Альянса, но Ниинистё поспешил заметить, что в Финляндии их никогда не было. Президент Суоми, по его словам, не услышал от своего коллеги критики в адрес Финляндии.

Журналист Первого канала поинтересовался, можно ли считать инициативу Ниинсистё о полётах с выключенными транспондерами над Балтикой, выдвинутую ещё в 2016-м, провалившейся. Путин заверил, что идея разоружения Балтийского региона не умерла.

НАТО ответило на реплики Путина. Представитель Альянса Оану Лунгеску позже назвала действия НАТО в Восточной Ервопе оборонительными и сказала, что Альянс не отказывается от обсуждения полётов над Балтикой.

Санкции контрпродуктивные, виноват истеблишмент США

Президенты несколько раз возвращались к саммиту Путина и Трампа, организованным в Хельсинки 16 июля, и российско-американским отношениям. Российский президент в очередной раз назвал переговоры успешными, отметив при этом, что и не предполагал, что в двухчасовой беседе они смогут решить все спорные вопросы. Что касается санкций, то это меры "бессмысленные и контрпродуктивные", заявил Путин. По его мнению, "дело в позиции так называемого истеблишмента – правящего класса в широком смысле этого слова".

Председательсвто Финляндии в ЕС – надежда на сближение

Россия питает надежды на восстановление российско-европейских отношений, когда Финляндия будет возглавлять в Евросоюз со второй половины 2019 года, заявил Путин. "Очень рассчитываем на то, что и в ходе финского председательства также удастся сделать нечто позитивное, для того чтобы восстановить нормальное состояние российско-еэсовских отношений", – сказал он.

В этот день главы России и Финляндии также говорили о росте экономики, успешном пограничном сотрудничестве (Ниинистё извинился за пробки), а Путин даже успел объяснить, почему новоиспечённый супруг главы МИДа Австрии Карин Кнайсль, у которой он плясал на свадьбе, ему не чужой.

Общение президенты продолжили на яхте Путина "Чайка". С глазу на глаз они беседовали на английском. На "десерт" были оставлены темы Ураины и Сирии, если верить словам Путина до прогулки по морю.

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