Кевину Спейси предъявили ещё одно обвинение в домогательствах, его рассмотрит прокуратура

Прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) заявила, что приняла к рассмотрению еще одно обвинение в сексуальных домогательствах в адрес актера Кевина Спейси. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Обвинение в сексуальных домогательствах с участием Кевина Спейси было передано нам вчера управлением шерифа округа Лос-Анджелес. Оно находится на стадии рассмотрения", – цитирует агентство представителя прокуратуры Грега Рислинга. Подробности обвинения в адрес актера не приводятся.

В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах Кевина Спейси, бывшего исполнителем одной из главных ролей в сериале "Карточный домик" (House of Cards). Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как в конце октября прошлого года американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Рэпп тогда был несовершеннолетним. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуальности. Позже его представитель заявил, что актер обратится за лечением и пройдет обследование.

Более 30 мужчин заявили, что они стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Спейси.