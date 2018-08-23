Альпиниста на Эльбрусе убила молния

Альпиниста на Эльбрусе убила молния, об этом сообщает управление ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В результате природного явления пострадали два альпиниста, молния ударила в них на высоте примерно в 4,2 км.

«Пострадавшая туристка 1983 г.р. из Брянска доставлена в больницу поселка Эльбрус. Мужчина в ходе транспортировки скончался. Тело погибшего передано работникам оперативно-следственной группы», — говорится в сообщении МЧС.

В поисково-спасательной операции участвовали шесть человек и техника.