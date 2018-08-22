В Архангельске из-за шторма открыли пункты временного размещения для горожан, живущих на островах

Пункты временного размещения открыты в трех школах Архангельска для жителей островных территорий города, которые из-за запрета движения по реке Северная Двина не смогут попасть домой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 22 августа.

"Из-за сложных погодных условий запрещен выход судов на акваторию Северной Двины до 9:00 23 августа. Для жителей островов Кего, Хабарка и Бревенник, кто не смог уехать домой, открыты три пункта временного размещения в гимназии №6, школах №50 и №68. Там им будут предоставлены раскладушки, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье и вода", – пояснили в пресс-службе.

По данным Севгидромета, в Архангельске сохраняется ветреная погода с порывами до 25 метров в секунду. Ночью ожидается скорость ветра до 22 метров в секунду, по прогнозу ослабление ветра ожидается к утру четверга. На островах Кего, Хабарка и Бревенник проживает около 8000 архангелогородцев, многие из них учатся и работают на материковой части города.

Ураган двинулся на Архангельск из Петербурга, где отметился сотнями поваленных деревьев и сорванных лесов у Главного штаба.