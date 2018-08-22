Саудовская Аравия передумала выводить на рынок акции крупнейшей нефтяной компании мира

Саудовская Аравия не будет проводить первичное размещение акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника 22 августа.

По данным собеседников агентства, это решение было принято «некоторое время назад». Компания откажется от листинга как на международных, так и на саудовских биржах. Как уточняют источники Reuters, IPO не отменено, а отложено на неопределенный срок.

Saudi Aramco производит 10% всей сырой нефти в мире. Стоимость компании оценивается в 2 триллиона долларов — примерно в два раза больше, чем стоимость Apple, самой дорогой компании мира, акции которой торгуются на бирже.

Вывод на рынок ценных бумаг компании был центральной частью реформы наследного принца Мохаммеда бин Салмана, направленной на реструктуризацию экономики королевства и снижение зависимости от нефтяных доходов. Принц объявил о планах продать около 5 процентов Aramco в 2016 году через местный и международный листинг.