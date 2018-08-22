После звонка о бомбе рейс из Петербурга сменил направление и совершил внеплановую посадку

«Боинг-747» авиакомпании «Россия» рейсом из Петербурга в Симферополь вечером 22 августа изменил курс в воздухе и внепланово сел в Ростове-на-Дону. Задержка самолета составляет 3,5 часа, в расписание внес коррективы звонок о бомбе.

Как следует из онлайн-табло Пулково, вмещающий более 500 человек борт вылетел из Петербурга в 16.33, но до Крыма не добрался и приземлился в Ростове-на-Дону.

«Нам сообщили, что аэропорт Симферополя заминирован, будем «куковать» тут», – сообщали «Фонтанке» читатели.

В 21.15 пассажиров уведомили, что аэропорт открыли после проверки, и после дозаправки полет возобновится.

По данным Flightradar24, «Боинг-747» взлетел в 22.37 и направился к Крыму.

По информации симферопольского аэропорта, рейс «России» должен был приземлиться в 19.40. Ждут его в 23.10.