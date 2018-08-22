Главного налоговика Карачаево-Черкессии подозревают в злоупотреблениях на 2 млрд

Руководитель Управления ФНС России по Карачаево-Черкесской Республике и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства региональной ФНС стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

"Управление Генпрокуратуры РФ в СКФО в ходе проверки исполнения налогового законодательства установило грубые нарушения в деятельности должностных лиц Управления ФНС России по КЧР. Должностными лицами ведомства не исполнялись обязанности по оспариванию в судах сделок по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловались судебные решения о завершении конкурсных производств", – сообщает Генпрокуратура РФ 22 августа.

В результате бездействия налогового органа в дальнейшем с предприятий-банкротов списана задолженность по налоговым платежам, что повлекло причинение бюджетной системе Российской Федерации значительного материального ущерба на сумму более 2,2 млрд рублей, отмечено в сообщении.

По факту использования должностными лицами служебных полномочий вопреки интересам службы на основании постановления замгенпрокурора РФ Ивана Сыдорука Главным Следственным управлением СК РФ по СКФО в отношении руководителя Управления ФНС России по КЧР и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).