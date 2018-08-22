Неизвестный устроил резню в бельгийском ресторане

В бельгийском городе Пломбьер в результате нападения неизвестного с ножом погибли три человека. Об этом сообщает RTBF 22 августа.

По данным портала, преступник напал на посетителей ресторана с ножом, и был убит полицией во время задержания. Число раненных уточняется.

По словам бургомистра городе Тьерри Виммера, нападение не носит террористического характера, скорее всего, это конфликт из-за бизнеса.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.