Парламент Чехии признал ввод советских войск в 1968 году оккупацией

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии признала вторжением и оккупацией ввод на территорию Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) войск Варшавского договора в августе 1968 года. Об этом 22 августа сообщает Ceske Noviny.

За резолюцию проголосовали 145 народных избранников из 156. Ее инициатором стал председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек.

«Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время», — сказал депутат, имея в виду сообщения пророссийских СМИ и заявления некоторых чешских политиков, представляющих, в основном, Компартию.

Член Компартии Чехии и Моравии Лео Лузар в свою очередь отметил, что современная Россия — это не СССР, СССР — не Россия, а Леонид Брежнев уже давно не лидер государства и не является Владимиром Путиным.

21 августа 1968 года страны Варшавского договора — СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Болгария — ввели свои войска на территорию ЧССР. Такое решение было принято для прекращения в государстве процесса либерализации, который получил название «Пражская весна». Ввод до полумиллиона солтат стран-участниц Варшавского договора прекратил реформы в стране.