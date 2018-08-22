В Приморском районе отремонтируют трамвайные пути за 173 млн рублей

На улице Ильюшина и на проспекте Испытателей в Петербурге отремонтируют трамвайные пути. Этими работами за 173 млн рублей займется компания «Ник», которая стала единственным участником аукциона городской дирекции транспортного строительства. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок 22 августа.

По контракту работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2018 года. Подрядчик разберет трамвайные пути и положит новые. Отремонтируют участок Ильюшина от Стародеревенской до Комендатской, протяженностью в 1000 метров одиночного пути. На проспекте Испытателей новые рельсы появятся от улицы Сизова до Комендантской площади включительно, это 1850 метров пути.

Кроме того, будет реконструированы остановки – там соорудят приподнятые посадочные площадки с тактильной плиткой. Отремонтированные пути будут на гарантии в течение 5 лет.

Компания «Ник» существует с 1992 года. С 2015 года в пуле её заказчиков «Горэлектротранс», Дирекция транспортного строительства, «Петербургский метрополитен» и городской комитет по транспорту. Объем госзаказа АО «Ник» за последние три года составил 1,6 млрд рублей.