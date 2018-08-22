Жара кончилась, утки продолжают гибнуть. Несколько тушек выловили из пруда в саду Бенуа

Погибших птиц заметили горожане в водоёме Калининского района Петербурга 22 августа. По словам очевидцев, несколько тушек уток плавали на поверхности пруда, расположенного в саду Бенуа.

В комитете по природопользованию Смольного «Фонтанке» подтвердили информацию об инциденте и отметили, что на место отправят сотрудников, которые очистят водоём.

По словам руководителя центра реабилитации «Сирин» Ксении Михайловой, разбираться с причинами массовой гибели уток нужно отдельно в каждом случае. Так как водоёмы обладают своими особенностями, различные факторы могут привести к птиц к смерти.

Сейчас петербуржцам советуют не прикармливать пернатых, чтобы они выбирали для жизни загородные пространства, где для них экологически безопаснее.

Ранее в Смольном озвучили одну из возможных причин недолговечной жизни уток в Петербурге. Опасность для птиц могут представлять https://www.fontanka.ru/2018/08/07/016/?feed сине-зеленые водоросли, которые любят жару и не очень чистые водоёмы. У погибших уток во внутренних органах нашли накопленные токсины, которые вызывают различные заболевания.