Путин покатал Ниинистё на яхте

Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте провели переговоры в неформальной обстановке на президентской яхте «Чайка». Об этом стало известно «Интерфаксу».

По информации агентства, маршрут морской прогулки пролегал от порта в городе Сочи до марины в Имеретинской низменности. На борту яхты не было переводчика, разговор президенты вели на английском языке.

Во время формальной части переговоров главы государств обсуждали ситуацию в Сирии и Украине, а также систему противоракетной обороны НАТО. Встреча прошла в резиденции Путина «Бочаров ручей» в Сочи и длилась полтора часа. Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил Владимира Путина за то, что Россия стала обращать внимание на проблемы Арктики. Путин заявил, что Россия «приветствует предложения президента Финляндии по снижению любой напряжённости, в том числе боевой авиации».