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23.08.2018 09:02
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На Дворцовой площади растянули гигантский триколор

Петербургские активисты ЛДПР растянули на Дворцовой площади гигантский флаг России. Таким образом партийцы 22 августа отметили День государственного флага.

Флешмоб организовало региональное отделение ЛДПР. Как сообщили «Фонтанке» в партии, порядка 200 активистов развернули на главной площади города два гигантских флага (20х30 м): российский триколор и флаг ЛДПР.

«Хоть мы и не заявляли о рекорде, но можем сказать, что в Петербурге ещё не разворачивали таких больших флагов России и флагов ЛДПР», – отметил глава регионального отделения Олег Капитанов.

Действие происходило под аккомпанемент духового оркестра и коллектива барабанщиц, которые исполнили Гимн России, марш «Прощание славянки» и гимн партии.

«Мероприятие носит символичный характер: мы развернули флаг после полуденного выстрела пушки на Петропавловского крепости в самом сердце Российской империи», – добавил лидер отделения.

Флешмоб партийцы предлагают проводить ежегодно.

предоставлено организаторами акции

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