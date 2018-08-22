Credit Suisse заморозил $5 млрд, связанные с Россией

Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, заморозил денежные средства на связанных с Россией счетах на сумму 5 млрд швейцарских франков (около $5 млрд) для того, чтобы избежать попадания под санкции США, сообщает RNS со ссылкой на Reuters и данные банка.

Заморозка средств произошла во II квартале, следует из данных финансовой организации. «Credit Suisse, где бы он ни вел дела, работает с международными регуляторами, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая соблюдение санкций, связанных с Россией», — приводит агентство слова представителя банка.

Несмотря на то, что санкции США не действуют в Швейцарии из-за ее нейтрального статуса, отмечает агентство, швейцарские банки обязаны им следовать, поскольку зависят от доступа к доллару.

Два других крупных швейцарских банка — UBS и Julius Baer — также заявили, что уважают международные санкции, однако отказались сообщить, принимали ли они подобные шаги.