В центре Киева заглох танк

В центре Киева случилось ДТП с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню Независимости Украины. Об этом с сообщает "112 Украина".

Сообщается, что танк попросту заглох посреди дороги, на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола. По информации очевидцев, танк стоял посреди улицы около двух часов и время от времени дымился. Позже его с места происшествия забрали.

В Киеве сегодня вечером проходит последняя репетиция военного парада, который состоится 24 августа. Из-за этого движение в центре города частично перекрыто, изменены маршруты общественного транспорта.

Происшествие, связанное с репетицией парада-2018, случается не впервые. Во время первой репетиции в субботу, 18 августа зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра на Подоле. По данному факту в Минобороны проводят расследование.